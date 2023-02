Sardegna: progetto sardo vince premio nazione per riduzione carbonio in carne e latte ovini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio dell’agnello di Sardegna Igp è arrivato alla finale anche con Versoa, sfiorando l’en plein, progetto questo coordinato dal professor Giuseppe Pulina che certifica la prima carne al mondo a emissioni zero. Una novità mondiale che giunge dalla Sardegna grazie ad una ampia partnership che oltre al Contas vede protagonista la società BS Green, che opera nel recupero e valorizzazione dei prodotti secondari di origine animale, in collaborazione con il dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, Coldiretti Sardegna, il gruppo Fratelli Ibba – Abbi Group e i macellatori Stc food e Sardinya carni. Il progetto ha certificato i primi agnelli di Sardegna Igp NeutryFoood® secondo i parametri internazionali (certificazione di sostenibilità totale con obiettivo di emissioni zero e benessere globale degli animali) ma “proseguirà – ha detto il professor Giuseppe Pulina – con la certificazione di neutralità della carne bovina suina e, successivamente, del latte ovino e caprino”. (segue) (Rsc)