Sardegna: progetto sardo vince premio nazione per riduzione carbonio in carne e latte ovini (3)

- Il premio, alla prima edizione, è stato consegnato a Roma nei giorni scorsi in occasione di “Italia Next DOP – 1° Simposio Scientifico filiere DOP IGP” al quale ha preso parte anche il ministro all’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. È stato istituito per incentivare un dialogo efficace tra la ricerca e le aziende delle filiere DOP IGP. Una giuria di 15 esperti ha valutato oltre 90 progetti di ricerca sulle DOP IGP italiane ed ha premiato quello che sta realizzando la compagine sarda: “per la valenza scientifica del progetto, per averlo saputo sviluppare all’interno di diverse filiere DOP italiane, per il trasferimento che i partner ne hanno saputo dare al mondo produttivo e per il livello divulgativo dell’iniziativa. L’ottimo livello di divulgazione scientifica sostiene l’efficace applicazione di un progetto che risponde alla parola chiave sostenibilità con l’obiettivo di ridurre l’impronta di carbonio della carne e del latte ovino del 12 per cento entro 10 anni”. Gabriella Serra, ricercatrice Agris ha presentato il progetto che coinvolge 5 Paesi europei: Francia, Irlanda, Italia, Romania e Spagna, che rappresentano rispettivamente il 47 per cento e il 63 per cento della produzione di carne e latte ovino dell’Unione Europea. (segue) (Rsc)