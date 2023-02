Sardegna: progetto sardo vince premio nazione per riduzione carbonio in carne e latte ovini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal progetto emerge che i piccoli ruminanti, in particolare gli ovini allevati per la produzione di latte e carne, producono gas a effetto serra attraverso i loro processi digestivi fisiologici. Queste emissioni rappresentano il 6,5 per cento delle emissioni di gas serra del settore zootecnico (FAO, 2016). “Tuttavia – sottolinea il team del progetto Life green sheep - gli studi dimostrano che gli allevatori ed i tecnici hanno scarso accesso ad informazioni sulle migliori strategie da adottare per ridurre le emissioni di gas serra. D’altra parte, l’allevamento ovino può contribuire anche a regolare il clima tramite l’immagazzinamento del carbonio nei pascoli. Ciò conferisce all’allevamento ovino un ruolo importante nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nel mantenimento della redditività delle aziende. Infine, gli studi condotti finora in Europa dimostrano che, essendoci una significativa variabilità delle tecniche di allevamento, il margine di miglioramento e di mitigazione è ampio”. Da qui la sfida del progetto Lige green sheep ha spiegato Gabriella Serra “di riuscire a ridurre l’impronta di carbonio della produzione di latte e carne ovina del 12 per cento entro 10 anni garantendo la sostenibilità aziendale in 5 paesi: Francia, Irlanda, Italia, Romania e Spagna”. (Rsc)