Ambiente: Enea, Cncc e Fci insieme per la sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (Cncc), il Dipartimento Sostenibilità Sistemi Produttivi e Territoriali dell’Enea e la Fondazione Creativi Italiani (Fci) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per promuovere e facilitare nel nostro Paese i processi di transizione verso modelli di gestione e di comportamento più sostenibili, sia dal punto di vista ambientale che sociale. Tra le prime attività che andranno ad unire le risorse, le competenze e le capacità multidisciplinari e multi-settoriali dei tre sottoscrittori, è previsto l’avvio dal 1 marzo di una iniziativa pilota presso due centri commerciali di proprietà di imprese associate al Cncc, per l’analisi e la valutazione di possibili interventi operativi finalizzati alla gestione sostenibile delle attività commerciali. Il progetto pilota si concentrerà non solo sull’analisi degli aspetti legati alla gestione delle strutture, come ad esempio l’uso efficiente delle risorse, la promozione di modelli di economia circolare, il miglioramento della qualità ambientale sia indoor che outdoor, anche mediante l’utilizzo di soluzioni basate sulla natura, ma anche sulla valutazione delle iniziative legate al sociale e all’inclusione. Attraverso il suddetto accordo, il Cncc opererà per indirizzare e supportare i propri Associati nei loro percorsi di sviluppo orientati alla Sostenibilità, avvalendosi delle competenze di Enea che metterà a disposizione le proprie tecnologie e conoscenze tecnico-scientifiche applicate alla Transizione Ecologica delle attività commerciali. L’integrazione e il coordinamento delle attività di Cncc e di Enea sarà curato dalla Fondazione Creativi Italiani, da tempo impegnata nella realizzazione di iniziative di innovazione creativa nei campi della Rigenerazione urbana, della Transizione culturale e di quella digitale. (segue) (Com)