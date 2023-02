Cnpr Forum: dopo l’aumento dei tassi aiutare famiglie e imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia degli aiuti di Stato è stata anche al centro dell’intervento di Luca Pastorino (deputato di + Europa in Commissione Trasporti alla Camera): “Le misure messe in campo con l’ultima manovra di bilancio arrivano fino al mese di marzo. E’ necessario allora affrontare da subito la situazione per rispondere alle difficoltà delle imprese e delle famiglie italiane. L’ aumento dei tassi incide pesantemente sui prestiti e sulle rate dei mutui stipulati dai nostri concittadini. Se, da un lato, è vero che l’inflazione si combatte alzando i tassi d’interesse, dall’altro non possiamo esporre le famiglie a questa ‘tempesta perfetta’ i cui effetti devastanti vanno a incidere proprio sui redditi più bassi. Di fronte a questa emergenza - ha sostenuto Pastorino - occorrono interventi di sostegno mirati e un approccio alla riforma fiscale che parta proprio da chi sta peggio, dalle esigenze di coloro che non ce la fanno a pagare i debiti con il Fisco perché colpiti dalla crisi economica”. Il punto di vista dei professionisti è stato espresso da Mario Chiappuella (commercialista e revisore legale dell’Odcec di Massa Carrara): “Dalla scorsa estate assistiamo a un fenomeno a cui non eravamo più abituati: l’aumento dell’inflazione. Siamo arrivati oltre il 10%. La banca europea ha risposto con l’aumento dei tassi del 3% e già si parla di un incremento ulteriore a marzo. L’inflazione di cui stiamo soffrendo non è da consumo ma da aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare dei prodotti energetici. La società italiana si trova in una situazione di grande incertezza di fronte alla quale servono risposte concrete e immediate da parte del governo”. Secondo Paolo Longoni (consigliere d’amministrazione della Cnpr): “C’è la necessità di adottare un provvedimento che stabilisca un tetto alla crescita dei tassi variabili. Non è possibile pensare, come accaduto negli anni passati, che i picchi dei tassi mandino al disastro le famiglie che si erano indebitate. Un tetto può essere fissato senza che ciò danneggi nessuno. Le banche, quando si sono approvvigionate di liquidità, hanno pagato il denaro a tassi più bassi di quelli attuali. Non vedo perché, con la crescita dei tassi, la remunerazione debba diventare un sovra profitto gettando nell’angoscia le famiglie. Sul superbonus voglio sottolineare come ci siano imprese che hanno già in corso lavori e un cassetto fiscale pieno di crediti che non riescono a farsi anticipare da banche e soggetti finanziari. Il problema è proprio questo. Non si può chiudere così questa misura, lasciando le imprese indebitate. Occorre sbloccare i crediti già maturati”. (Ren)