Veneto: Officina Stellare sigla contratto da 3,3 milioni per fornitura di telescopi spaziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Officina Stellare, società vicentina quotata sul mercato Egm di Borsa Italia, specialista nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell'aerospazio, della ricerca e della difesa, ha firmato un accordo dal valore di 3,3 milioni di euro, dalla durata di 30 mesi, con Argotec. Come reso noto in un comunicato, la società di occuperà della "fornitura del primo lotto di una serie di telescopi spaziali destinati alla missione multispettrale ad Alta Risoluzione per l'Osservazione della Terra, che comporrà la costellazione satellitare italiana Iride". La costellazione verrà completata nel 2026 e vedrà la collaborazione dell'Agenzia Spaziale Europea e di quella italiana. "Si tratta di un progetto unico, innovativo e ad alto valore tecnologico di cui andiamo orgogliosi, e che assicura a Officina Stellare un ruolo chiave all'interno della filiera italiana spazio" ha commentato Gino Bucciol, vicepresidente Sviluppo Business e cofondatore di Officina Stellare. "Per la sua realizzazione, lavoreremo in stretta sinergia con Argotec, con l'importante contributo di Tsd Space per il sottosistema di imaging di volo, un un'ulteriore occasione per accrescere il nostro know how, e contribuire al rafforzamento dell'industria del comparto" ha concluso. (Rev)