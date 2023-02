Vigili fuoco: Musumeci, celebriamo una delle istituzioni più preziose della nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si celebra l'84mo anniversario della nascita del corpo dei Vigili del Fuoco, “un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini”. Lo scrive sui social il ministro per la Protezione civile le Politiche del mare Nello Musumeci. “Uomini e donne – prosegue il ministro – che ogni giorno, grazie a passione, impegno e coraggio, affrontano le situazioni più difficili, rischiando la propria vita per proteggere quelle altrui”. “In questo giorno speciale – sottolinea –, vogliamo ringraziarli, rinnovando il nostro sostegno a una delle istituzioni più preziose del nostro Paese”.(Rin)