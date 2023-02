Fvg: Confcommercio, in dieci anni a Udine -17 per cento insegne del centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2012 al 2022 nel centro storico di Udine le insegne del commercio sono diminuite del 17 per cento, passando da 564 a 468 imprese (-96), e del 12 per cento nell’area non centrale, passate da 403 a 355 (-48). Crescono, al contrario, i dati di alberghi, bar e ristoranti: nel complesso si passa da 358 a 364 (+2 per cento) in centro storico e da 235 a 253 (+8 per cento) fuori dal centro. Sono i numeri raccolti dall’Osservatorio sulla demografia d’impresa nelle città italiane di Confcommercio nazionale. Secondo l’analisi dell’ufficio studi, tra il 2019 e il 2022, in piena pandemia, il terziario ha sostanzialmente tenuto, sebbene sia proseguito il trend negativo: il commercia ha fatto segnare -29 imprese in centro storico e -1 fuori dal centro; i pubblici esercizi e la ricettività -9 imprese in centro e -5 in periferia. “La situazione rimane di sofferenza – ha commentato il presidente del mandamento di Confcommercio Udine, Giuseppe Pavan – visto il pesante calo del potere d’acquisto delle famiglie. La nostra associazione lavora per il rilancio del settore commerciale, il più in difficoltà, e ci aspettiamo molto anche dall’Adunata degli Alpini, nella convinzione che Udine possa presentarsi al meglio. Più in generale, si deve insistere nella ricerca di una nuova capacità di pianificazione, meno burocratica, per dare risposte alle esigenze contingenti e arginare la perdita di funzioni della città. Nell’anno delle elezioni è anche importante che la classe politica non pensi solo alla conta alle urne, ma abbia in testa un serio programma di rilancio”. (Frt)