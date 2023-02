Russia: Kazakhstan chiude rappresentanza commerciale a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan ha chiuso la sua rappresentanza commerciale in Russia. E' quanto emerge dal decreto governativo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Come ha affermato in precedenza l'ufficio stampa del ministero del Commercio e dell'Integrazione del Kazakhstan, questa decisione è dovuta "all'ottimizzazione del lavoro delle agenzie governative". Il ministero ha sottolineato che la misura non influirà sullo sviluppo della cooperazione economica bilaterale, visto che la Russia rimane il principale partner commerciale ed economico del Kazakhstan. (Rum)