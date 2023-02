Imprese: Enel estende il programma "Energie per crescere" al mondo delle rinnovabili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma, rivolto ai diplomati, mira a sostenere la crescita della filiera delle rinnovabili, formando in particolare specialisti elettrici, specialisti civili-meccanici e junior site manager che collaboreranno con Enel Green Power alla realizzazione in tutta Italia di nuovi impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo di energia. Le richieste di personale da parte delle aziende che aderiscono al programma verranno sistematizzate per aree geografiche e, nella fase di selezione, gestite da alcune delle maggiori agenzie per il lavoro, tra cui Manpower, GiGroup, Orienta e Randstad. Prima di iniziare il percorso di formazione, i candidati potranno valutare la sede di occupazione proposta. Elis, ente non profit impegnato nella formazione di persone al lavoro, coordina l’iniziativa per la selezione, la formazione e l’individuazione dei percorsi professionali, che consentirà ai candidati di lavorare in una delle aziende partner di Enel Green Power con un contratto a tempo indeterminato a decorrenza immediata. L’inserimento in azienda è preceduto da 200 ore di formazione gratuita presso istituti certificati per le quali i partecipanti riceveranno un rimborso spese. Ad oggi gli istituti di formazione coinvolti sono Agorà, Fasten e App Energia, ma nel corso del programma se ne potranno aggiungere altri anche in base al numero di richieste di partecipazione dei ragazzi. (Com)