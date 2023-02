Serbia-Kosovo: oggi a Bruxelles si incontrano Vucic e Kurti, focus su proposta europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Milos Vucevic ha aggiunto che Vucic "sarà quasi certamente esposto a enormi pressioni per firmare" la proposta dell'Ue. Intanto mentre il Partito socialista serbo (Sps) ha dato il "pieno sostegno" al capo dello Stato serbo in vista degli incontri di Bruxelles, alcuni partiti di opposizione si oppongono fermamente all'accettazione della proposta europea. Il presidente del Partito popolare (Ns), Vuk Jeremic, ha affermato che "accettare l'accordo sarebbe un disastro nazionale" e "un alto tradimento", mentre il leader del Nuovo partito democratico della Serbia (Ndss), Milos Jovanovic, ha affermato che accettando l'accordo basato sulla proposta dell'Ue, la Serbia riconoscerebbe implicitamente "la secessione del Kosovo". Jovanovic ha aggiunto che Vucic è "un traditore che deve lasciare il potere", e ha annunciato dimostrazioni di piazza per impedire la firma sull'accordo. Il leader del movimento serbo dei Dveri, Bosko Obradovic, ha dichiarato che la Serbia "non dovrebbe firmare" alcun documento riguardante il Kosovo fino a quando la guerra in Ucraina non sarà finita, "soprattutto gli ultimatum occidentali secondo una procedura accelerata", ha sottolineato. (segue) (Seb)