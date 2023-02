Brexit. "Independent", Johnson rischia di causare rottura con gli Usa su Protocollo Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro Boris Johnson è stato accusato di aver provocato una spaccatura diplomatica con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo un commento offensivo sul popolo statunitense alla Camera dei Comuni. Johnson ha fatto tale osservazione dopo essere stato invitato a sostenere le mosse del premier Rishi Sunak e dell'Ue per risolvere i problemi legati alla Brexit sul Protocollo dell'Irlanda del Nord, un approccio sostenuto anche dal presidente Biden. L'ex ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti, Peter Westmacott, ha criticato il linguaggio e il comportamento di Johnson nei confronti di Sunak definendolo "oltre il limite". Secondo il diplomatico, Johnson ha reso la vita più difficile all'attuale primo ministro "offendendo il nostro più stretto alleato". Le parole di Johnson hanno scatenato un contraccolpo da parte dei sostenitori di Sunak che affermano che l'ex premier sia determinato a far fallire l'accordo post Brexit di Sunak "per dispetto". (Rel)