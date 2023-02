Medio Oriente: re Giordania Abdullah II, necessari più sforzi per riportare la calma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono necessari ulteriori sforzi per riportare la calma in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il re della Giordania, Abdullah II, durante un colloquio con il coordinatore della Casa Bianca per il Medio Oriente e il Nord Africa, Brett McGurk, a margine dell’incontro svoltosi ieri ad Aqaba, in Giordania, e a cui hanno partecipato rappresentanti del regno hascemita e di Israele, Territori palestinesi, Egitto e Stati Uniti. Secondo l’agenzia di stampa giordana “Petra”, il sovrano hascemita ha sottolineato l'importanza di intensificare gli sforzi per promuovere la calma e l'allentamento dell'escalation nei Territori palestinesi e fermare “qualsiasi misura unilaterale” che può minare la possibilità di raggiungere la pace. Abdullah II ha inoltre ribadito la necessità di rilanciare i negoziati tra palestinesi e israeliani per raggiungere “una pace giusta e globale, basata sulla soluzione dei due Stati, in modo da garantire la creazione di uno Stato palestinese indipendente e sovrano, secondo i confini del 4 giugno 1967 e con Gerusalemme Est come capitale”. L’incontro ha riguardato anche l’importanza di rafforzare il partenariato strategico tra Giordania e Stati Uniti e la necessità di proseguire il coordinamento su questioni di interesse comune. (Lib)