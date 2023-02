G20: al via ad Aurangabad prima riunione W20 su donne, parità e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi ad Aurangabad, nello Stato del Maharashtra, il primo incontro del gruppo di impegno del G20 sulle donne, Women 20 (W20), sotto la presidenza dell’India. La ministra dello Sviluppo delle donne e dell’infanzia indiana, Smriti Irani, ha dato il via alla riunione, che si concluderà domani. I lavori, presieduti da Sandhya Purecha, coinvolgono circa 150 partecipanti. Le aree prioritarie individuate dalla presidenza indiana sono cinque: le donne nell’impresa, la leadership femminile, il divario digitale di genere, l’istruzione e la formazione, le donne e le ragazze nell’azione per il clima. Sono in programma anche tavole rotonde e appuntamenti culturali. L’incontro di Aurangabad sarà seguito da quello di Jaipur, nel Rajasthan, il 13 e 14 aprile, e dal Summit W20 di Mahabalipuram, nel Tamil Nadu, il 15 e 16 giugno. (segue) (Inn)