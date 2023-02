Energia: emiratina Masdar apre più grande progetto di energia pulita della Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagina Baynouna Solar Energy, una joint venture tra la società emiratina Masdar e il gruppo finlandese di investimento e gestione patrimoniale Taaleri, ha iniziato a gestire il più grande progetto di energia pulita della Giordania con una capacità totale di 200 megawatt. Lo riferisce l’emittente “Sky News Arabia”, secondo la quale il parco solare Baynouna produrrà oltre 560 gigawattora all'anno, sufficienti per alimentare 160mila abitazioni. "In collaborazione con il governo giordano, il parco solare contribuirà agli obiettivi climatici della Giordania, fornirà accesso all'energia pulita, creerà posti di lavoro e garantirà la crescita economica", ha affermato il ministro dell'Industria e della Tecnologia avanzata emiratino, Sultan bin Ahmed al Jaber, presidente designato per la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima Cop28 e della compagnia Masdar. "Partenariati ambiziosi come questi sono quello di cui abbiamo bisogno se vogliamo mantenere la promessa dell'accordo di Parigi e continuare a garantire che stiamo frenando le emissioni di anidride carbonica, ma non il progresso", ha proseguito il ministro. (Res)