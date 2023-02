Imprese: Pfizer negozia acquisizione di Seagen, possibile accordo da 30 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso della farmaceutica Pfizer sta conducendo colloqui per l'acquisizione dell'azienda delle biotecnologie Seagen Inc. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal", che cita "fonti a conoscenza della questione" e sottolinea come Seagen abbia un valore di mercato pari a circa 30 miliardi di dollari. L'affare consentirebbe a Pfizer di acquisire una serie di promettenti terapie mirate contro il cancro, ma dovrebbe prima superare il vaglio delle autorità antitrust. Come ricorda il "Wall Street Journal", lo scorso anno Seagen era impegnata a sua volta in colloqui per l'acquisizione di Merck, che però non si sono concretizzati. (Was)