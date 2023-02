Roma: conclusa quarta domenica ecologica, ambientalisti in flash mob per sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa ieri sera la quarta domenica ecologica nella Capitale, penultima delle cinque stabilite dalla Giunta capitolina per questo inverno. Le limitazioni alla circolazione - in due fasce orarie, dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 - hanno previsto lo stop per tutti i veicoli a motore nella zona a traffico limitato definita come Fascia verde a Roma, ovvero quella che lambisce l’anello delle linee metropolitane. Stop che ha coinvolto anche coloro forniti di permesso di accesso alle Ztl: questo quello che prevede l'ordinanza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al fine di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico. In occasione della quarta domenica ecologica nella Capitale diverse associazioni di pedoni, ciclisti e ambientalisti si sono riuniti in un flash mob per chiedere politiche più incisive e trasformare Roma in "Città30", con nuovi limiti di velocità per il traffico automobilistico privato. (segue) (Rer)