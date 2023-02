Roma: conclusa quarta domenica ecologica, ambientalisti in flash mob per sicurezza stradale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attivisti si sono dati appuntamento imbracciando lo striscione "Basta morti in strada" e lasciando fiori lungo le strisce pedonali di via Tripoli - nel quartiere Trieste di Roma - dove il 29 dicembre scorso è stato investito un 63enne egiziano, morto due settimane dopo l’incidente. A prendere parte alla manifestazione dallo slogan “Basta morti in strada” anche Legambiente. “Attraverso questi appuntamenti, torniamo a chiedere città più vivibili, dove ci siano ovunque limiti a 30 chilometri orari e una drastica riduzione del numero di incidenti provocata dalle autovetture che continuano a riempire le cronache ma anche a far sprofondare nel lutto i familiari delle vittime, e a pagare sono soprattutto gli utenti più fragili della strada: pedoni e ciclisti”, ha spiegato in una nota il responsabile mobilità di Legambiente Lazio, Amedeo Trolese. La quinta e ultima domenica ecologica di questa stagione è prevista per il prossimo 26 marzo 2023. (Rer)