Migranti: Occhiuto, chiesto a governo contributo maggiore, Calabria non sia lasciata sola

23 luglio 2021

- Sul fronte dell’immigrazione “abbiamo chiesto al governo che ci sia un contributo maggiore perché la Calabria non può essere lasciata da sola”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. L’anno scorso “ci sono stati 18 mila sbarchi complessivamente” non solo sulla rotta con la Turchia, “la Calabria è interessata anche dal flusso dal Nord Africa. Abbiamo accolto i migranti senza mai fare polemica, senza parlare alla pancia dei cittadini, quasi da soli”, ha aggiunto. “Il fenomeno dell’immigrazione non è governato, chiediamo al governo strutture che aiutino i sindaci ad accogliere ed identificare i migranti, chiediamo un impegno in questa direzione e che sia ancora più determinato con l'Ue sui migranti", ha ribadito Occhiuto.(Rin)