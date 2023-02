Yemen: Onu, necessari 4,3 miliardi di dollari per aiutare 17 milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno bisogno di 4,3 miliardi di dollari nel 2023 per aiutare 17 milioni di persone in Yemen. È quanto ha fatto sapere l’Onu prima della conferenza dei donatori che si svolgerà oggi a Ginevra, in Svizzera. Secondo una stima diffusa dall’organizzazione internazionale, le crisi climatica sta aumentando la gravità della situazione nel Paese, dove “oltre 21 milioni di persone potrebbero aver bisogno di qualche forma di assistenza durante l’anno”. "Senza questo sostegno la vita di milioni di yemeniti sarà in gioco e gli sforzi per porre fine al conflitto saranno ancora più difficili”, ha spiegato l’Onu. "La comunità internazionale ha il potere e i mezzi per porre fine a questa crisi", ha dichiarato da parte sua il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. (Res)