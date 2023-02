Iraq: presidente iraniano Raisi garantisce sostegno di Teheran per ricostruzione del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iraq, Ebrahim Raisi, ha ribadito il sostegno del suo Paese per la ricostruzione dell’Iraq. È quanto emerso in una dichiarazione del ministero della Difesa iracheno, diffusa dall’agenzia di stampa iraniana “Ina” dopo un incontro avvenuto a Teheran tra il ministro della Difesa Thabet Muhammad Saeed al Abbasi e Raisi. Durante il colloquio, i due hanno discusso di questioni di interesse comune e della sicurezza della regione. In questa occasione, il ministro iracheno ha ringraziato Teheran per “tutti gli sforzi compiuti per la ricostruzione sotto tutti gli aspetti”. (Res)