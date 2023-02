Pd: Gualtieri, congratulazioni a Elly Schlein, con sua determinazione unirà e rilancerà partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Elly Schlein per la sua bella vittoria. Per la prima volta il Pd sarà guidato da una donna. Sono sicuro che con la sua determinazione e sensibilità saprà unire e rilanciare il partito. Ora lavoriamo tutti insieme per costruire un’alternativa alla destra e cambiare il Paese". Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (Com)