Francia: ministro Salute critica medici che hanno respinto nuove tariffe per i consulti

- Il ministro della Salute francese, Francois Braun, ha deplorato l'assenza di "responsabilità" dei medici liberali che, attraverso i sindacati, hanno respinto le nuove tariffe di consultazione proposte dall'Assurance maladie. "Non ci sarà un accordo da qui a domani sera, è quasi certo, anche se voglio credere nel buon senso", ha detto Braun all'emittente radiofonica "France Inter". La Cassa nazionale dell'assicurazione malattia (Cnam) ha proposto un aumento di 1,50 euro per le consultazioni mediche, che per i medici di base arriverà a a 26,50 euro. Per le casse dello Stato si tratta di una spesa da 1,5 miliardi di euro. (Frp)