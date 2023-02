Pd: Astorre-Gregori, oltre 100mila votanti alle primarie nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata una bella giornata di partecipazione e festa. Oltre 100mila cittadini di centrosinistra del Lazio si sono recati ai gazebo per scegliere il nuovo segretario del Partito democratico". Così in una nota Bruno Astorre, Senatore e Segretario Pd Lazio e Augusto Gregori, Presidente Pd Lazio. "Un processo di coinvolgimento della base elettorale che siamo rimasti gli unici a portare avanti, e questo non è poco. Ripartiamo da qui, dall'entusiasmo e dalla file di oggi, per costruire tutti insieme un'alternativa a questa destra di governo. Grazie a tutti i militanti e i volontari che oggi sono stati ai gazebo, sfidando anche il maltempo, e hanno permesso questa bella giornata di democrazia. Siamo un Partito vivo, lo abbiamo dimostrato e stiamo continuando a dimostrarlo". (Com)