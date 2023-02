Regno Unito: Ofgem annuncerà oggi modifiche al prezzo massimo bollette energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sul sostegno del governo riguardo le bollette energetiche delle famiglie si intensificherà oggi, quando il regolatore del settore (Ofgem) delineerà i nuovi dettagli del prezzo massimo che i fornitori possono addebitare agli utenti. Ofgem dovrebbe annunciare che tale limite scenderà di circa mille sterline (circa 1.132 euro) all'anno dal prossimo mese di aprile. Ciò non influirà su ciò che i clienti pagano per ogni unità di gas ed elettricità perché tale prezzo è limitato da una garanzia del governo. Tuttavia è probabile che dimostri che il costo del sostegno da parte del governo è inferiore a quanto inizialmente previsto, riaccendendo così il dibattito sul sostegno dello Stato alle famiglie in difficoltà. (Rel)