Russia: "Kommersant", Banca centrale ridurrà il personale e costi di manodopera

- La Banca centrale russa intendere licenziare mille dipendenti e ridurre i costi di manodopera. Lo ha riferito il quotidiano "Kommersant", citando fonti riservate. "Kommersant" ha sottolineato che si tratta del numero di licenziamenti più grande dall'inizio della pandemia nel 2020. Una fonte del quotidiano ha precisato che la Banca centrale ha già annullato l'assistenza materiale, che è stata pagata ai dipendenti in congedo. Un'altra fonte di "Kommersant" vicina all'organismo afferma che la riduzione sarebbe necessaria anche "per stanziare fondi per la creazione di unità della Banca centrale e il reclutamento di personale per lavorare nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson". (Rum)