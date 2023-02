Iraq-Siria: 156 famiglie sono state rimpatriate dal campo profughi Al Hol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità irachene hanno trasferito 156 famiglie, per un totale di 582 individui, dal campo profughi di Al Hol, nel nord-est della Siria, a un centro di riabilitazione in Iraq, Jeddah-1. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, spiegando che le famiglie hanno attraversato il valico di frontiera di Al Walid. Il processo di rimpatrio degli iracheni presenti ad Al Hol è iniziato nel 2019 e finora ha interessato circa 1085 famiglie. Il campo di Al Hol, posto sotto il controllo delle Forze democratiche siriane (Fds, milizie a maggioranza curda sostenute dalle forze statunitensi), si trova a 45 chilometri a est del governatorato di Al Hasaka, nel nord-est della Siria, e ospita circa 55 mila sfollati membri delle famiglie di combattenti dell’Is. Circa la metà dei profughi proviene dall’Iraq, mentre per il resto si tratta di siriani e individui di diversa nazionalità, sia del mondo arabo sia occidentale. (Res)