Iraq-Usa: presidente Rashid riceve ambasciatrice Romanovsky, focus su questioni comuni

- Il presidente dell’Iraq, Abdul Latif Rashid ha ricevuto l'ambasciatrice di Stati Uniti a Baghdad, Alina Romanowski, per discutere di alcune questioni di interesse comune. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, spiegando che l’incontro ha riguardato anche la Conferenza internazionale sull’acqua che si svolgerà tra il 22 e il 24 marzo a New York. In questa occasione, Rashid ha evidenziato che l’Iraq è “uno dei paesi più colpiti dalla scarsità di acqua e siccità” e ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno fornito nella lotta al terrorismo e all’estremismo violento. Da parte sua, l’ambasciatrice ha rinnovato il sostegno del suo Paese agli sforzi iracheni volti al miglioramento della sicurezza e sovranità del Paese. (Res)