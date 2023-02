Libano: patriarca Rai esprime preoccupazione per vuoto presidenziale “prolungato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca maronita del Libano, Bechara Rai, ha espresso la sua preoccupazione per il vuoto presidenziale “prolungato” nel Paese. È quanto emerso durante il suo sermone pronunciato durante la messa domenicale. Il patriarca maronita ha indicato anche gli "interessi individuali” che hanno impedito al parlamento di eleggere un successore dell’ex presidente Michel Aoun dopo la fine del suo mandato lo scorso 31 ottobre. “È in corso un attacco alla posizione del capo dello Stato, mentre il parlamento rifiuta di eleggere un nuovo presidente a causa dei diversi interessi”, ha proseguito Rai. "Speriamo che i negoziati in corso tra gli amici del Libano su una soluzione prendano in considerazione l'interesse del Paese”, ha concluso. Nonostante le undici sessioni parlamentari dedicate, il Libano è senza un presidente dal 31 ottobre 2022. Una situazione particolarmente delicata, vista la grave crisi economica e finanziaria che affligge il Paese. (Lib)