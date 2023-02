Pd: Malpezzi (Pd), buon lavoro a Schlein, grazie a Bonaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Buon lavoro ad Elly Schlein a servizio della nostra comunità e del Paese. Un grazie di cuore a Stefano Bonaccini per quello che ha fatto, per come lo ha fatto e per le parole che ha usato anche ieri sera". Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi. (Rin)