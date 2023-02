Australia: Cimic si aggiudica contratto miglioramento strutture militari per 66 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Cimic, una filiale della spagnola Acs, ha annunciato di essersi aggiudicato un contratto per la fornitura di lavori di manutenzione e miglioramento di strutture militari nel Queensland, nel nord-est dell'Australia, per un valore di circa 66 milioni di euro. Secondo quanto riferito in un comunicato, i lavori comprendono opere di manutenzione e miglioramento presso la base militare della Royal Australian Air Force di Townsville, la base della Marina di Cairns e l'area di addestramento sul campo di Townsville. Il progetto prevede la fornitura di servizi di ingegneria nuovi e aggiornati, nonché la ristrutturazione di vari edifici. L'amministratore delegato di Cimic, Juan Santamaria, ha evidenziato che il team aziendale lavorerà a "stretto contatto" con il ministero della Difesa australiano per garantire che il programma di ammodernamento venga consegnato "in modo sicuro e senza interrompere le normali operazioni". (Spm)