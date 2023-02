© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In bocca al lupo ad Elly Schlein e complimenti ai suoi sostenitori! Ha annunciato che il suo Pd sarà un problema per il Governo. Non cambia molto: il Pd ha rappresentato finora un problema per la maggioranza degli italiani". Lo scrive su Twitter Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste". (Rin)