Germania: lo stato della Forze armate è peggiorato a un anno dalla “svolta epocale”

- Lo stato delle Forze armate della Germania (Bundeswehr) è peggiorato a un anno dal discorso con cui il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, annunciò al Bundestag la “svolta epocale” innescata dalla guerra della Russia contro l'Ucraina. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, secondo cui le carenze in armi e materiali sono più gravi di prima. Il fondo speciale da 100 miliardi di euro per la Bundeswehr approvato dal governo federale per la Bundeswehr ha, infatti, stabilito le “priorità sbagliate”. Inoltre, le Forze armate della Germania hanno trasferito o forniranno al Paese aggredito dalla Russia armamenti, munizioni e mezzi, tra cui obici semoventi Pzh 2000, lanciarazzi multipli Mars II, 18 carri armati Leopard 2A6, 20 veicoli corazzati da combattimento per fanteria, nonché sistemi per la difesa aerea Iris-T e Patriot. La sostituzione di tale materiale “non è ancora in vista: sebbene i fondi e la volontà politica vi siano, finora non è stato riordinato niente”, secondo Sebastian Schaefer, deputato dei Verdi al parlamento federale. Entro il primo trimestre del 2023, dovrebbero essere ordinati nuovi Pzh 2000, mentre la commessa per altri Leopard 2A6 “richiederà probabilmente più tempo”. Allo stesso tempo, i problemi rilevati con il mezzo corazzato per fanteria Puma, progettato per sostituire il Marder, non sono soltanto di natura tecnica, ma indicano anche deficit di addestramento nella Bundeswehr. Nonostante il fondo speciale annunciato da Scholz, le Forze armate tedesche continuano dunque a scontare anni di tagli al bilancio della difesa. (segue) (Geb)