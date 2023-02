Germania: lo stato della Forze armate è peggiorato a un anno dalla “svolta epocale” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione è aggravata dal fatto che il governo federale ha concordato con la Nato la costituzione entro il 2025 di una divisione pienamente operativa, forte di 30 mila effettivi, da schierare sul fianco orientale dell'Alleanza atlantica in 30 giorni in caso di minaccia. In questo contesto, tra le priorità errate del fondo speciale per la Bundeswehr, rientra l'aver assegnato la priorità all'aeronautica (Luftwaffe) con l'acquisto di 35 caccia F-35A dal gruppo aerospaziale statunitense Lockheed Martin. Al riguardo, Roderich Kiesewetter, deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag, ha osservato che, mentre è in corso “una guerra terrestre in Europa”, l'attenzione viene rivolta ad “aeronautica, capacità di comando e digitalizzazione” della Forze armate tedesche. Vi è poi da considerare che i partiti di maggioranza intendono aumentare le spese militari, ma a condizione che la normativa sugli approvvigionamenti venga riformata in modo tale da accelerare i tempi. Per Schaefer, “questa è una lotta contro i mulini a vento”. Si attende, infine, che il governo federale di attuazione all'impegno di aumentare le spese per la difesa al 2 per cento del Pil in maniera permanente, come dichiarato da Scholz e come in conformità con l'obiettivo stabilito dalla Nato nel 2014 con scadenza nel 2024. (Geb)