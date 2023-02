Francia: Ong denunciano Bnp Paribas per coinvolgimento in deforestazione Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa brasiliana Commissao Pastoral da Terra e l'associazione francese Notre Affaire a Nous hanno denunciato a Parigi Bnp Paribas, accusata di aver fornito servizi finanziari ad aziende responsabili della deforestazione in Amazzonia. Secondo quanto si legge nella denuncia, la banca francese non avrebbe effettuato le verifiche necessarie prima di erogare i finanziamenti. In una nota del gruppo bancario ripresa dai media francesi, il gruppo francese ha spiegato di aver chiesto ai clienti una strategia "zero deforestazione" nella loro produzione e nelle catene di approvvigionamento. (Frp)