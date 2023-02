Auto: Toyota, produzione vetture aumenta dell'8,8 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor Corp ha registrato un incremento della produzione di autovetture dell'8,8 per cento nel mese di gennaio. Lo ha comunicato oggi l'azienda, che ha visto tornare a crescere la produzione per la prima volta da tre mesi a questa parte. Il primo costruttore mondiale di auto per volume produttivo ha assemblato il mese scorso 689.090 auto, meno delle 700 mila che aveva precedentemente previsto a causa dei danni alle catene di fornitura causati dalla pandemia di Covid-19. Il dato non tiene conto dei veicoli prodotti dalle controllate Daihatsu Motor Co. e Hino Motors Ltd. La produzione in Giappone è aumentata il mese scorso del 30 per cento a 211.572 autovetture. Le vendite globali sono calate del 5,6 per cento a 709.870 veicoli. (Git)