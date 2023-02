Thailandia: esportazioni riso in crescita del 75,2 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di riso della Thailandia sono ammontate a 805,519 milioni di tonnellate a gennaio, in crescita del 75,3 per cento su base annua. Lo ha riferito oggi il ministero del Commercio di quel Paese. Il forte aumento delle esportazioni riflette una domanda maggiore dal Medio Oriente e l'effetto della svalutazione del baht. Il valore delle esportazioni di riso è aumentato del 78,76 per cento annuo a 14,28 miliardi di baht (406,72 milioni di dollari). (Fim)