Imprese: Twitter licenzia altri 200 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha licenziato almeno 200 suoi dipendenti nella serata di sabato, secondo "tre fonti a conoscenza della questione" menzionate dal quotidiano "New York Times". I licenziamenti avrebbero interessato product manager, scienziati e ingegneri che lavoravano ai progetti di machine learning e all'affidabilità della piattaforma di social media. Si tratta - sottolinea il quotidiano - di circa il 10 per cento della forza lavoro residua della società, che dopo l'acquisizione da parte id Elon Musk, lo scorso ottobre, ha intrapreso un piano di drastica riduzione dei costi, licenziando più di 5 mila dipendenti. La scorsa settimana Twitter ha anche disattivato Slack, il servizio di messaggistica interna utilizzato dai dipendenti dell'azienda per comunicare tra loro. (Was)