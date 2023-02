Corea del Nord: crisi alimentare, convocata riunione plenaria del Partito del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Nord ha aperto ieri una rara riunione plenaria per discutere i problemi che affliggono il settore agricolo del Paese. Lo ha riferito oggi l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), secondo cui l'apertura della riunione è stata presieduta dal leader nordcoreano Kim Jong-un. Secondo la fonte, Il Partito del lavoro nordcoreano ha convocato l'incontro plenario per discutere "settore per settore" i compiti necessari a rafforzare le basi materiali e tecnologiche dell'industria agricola in vista della prossima stagione, e per giungere a una "soluzione epocale" ai problemi di approvvigionamento alimentare del Paese. (segue) (Git)