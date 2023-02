Usa-Russia: direttore Cia Burns accusa omologo russo Naryshkin e Putin di "arroganza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Central Intelligence Agency (Cia), William Burns, ha accusato il direttore del servizio di intelligence esterna della Russia, Sergei Naryshkin, e il presidente Vladimir Putin di "spavalderia e arroganza", nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Cbs News". Durante l'intervista, Burns ha confermato di aver avuto un confronto telefonico con l'omologo russo tre mesi fa. "E' stata una conversazione piuttosto scoraggiante", ha commentato il direttore della Cia. "Il mio obiettivo non era di parlare di negoziati, questa è una cosa che gli Ucraini dovranno intraprendere con la Russia quando si sentiranno pronti. Intendevo soprattutto (...) chiarire a Naryshkin, e per suo tramite al presidente (Vladimir) Putin, le serie conseguenze per la Russia se dovesse mai decidere di usare armi nucleari di qualsiasi tipo". Il capo dell'intelligence russa avrebbe però esibito "un atteggiamento molto sprezzante, un senso di spavalderia e arroganza" che rifletterebbe secondo Burns l'attitudine del presidente russo Putin, "la sua convinzione che il tempo sia dalla sua parte, (...) di poter fiaccare l'Ucraina e i nostri alleati europei, che alla fine subentrerà la fatica politica". Secondo Burns, Putin sarebbe "consapevole di non poter vincere, ma di non potersi permettere di perdere". (Was)