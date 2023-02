Usa: sottosegretaria Jenkins in Svizzera per la Conferenza mondiale sul disarmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria di Stato per il controllo degli armamenti e la sicurezza internazionale degli Stati Uniti, Bonnie D. Jenkins, guiderà oggi e domani la delegazione statunitense alla sessione di alto livello della Conferenza mondiale sul disarmo di Ginevra, in Svizzera. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui la partecipazione della delegazione all'evento dimostra "il continuo impegno degli Stati Uniti al disarmo e al controllo degli armamenti multilaterali". (Was)