Egitto-Siria: ministro Esteri Shoukry arrivato a Damasco per visita ufficiale

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, è arrivato nella capitale siriana Damasco per una visita ufficiale. Lo riferisce l’agenzia di stampa siriana “Sana”. È la prima visita di un ministro degli Esteri egiziano a Damasco dallo scoppio del conflitto in Siria nel 2011. Secondo le fonti, è previsto un incontro di Shoukry con l’omologo, Faisal Miqdad, e con il presidente Bashar al Assad. Il titolare della diplomazia egiziana è atteso anche in Turchia per una visita ufficiale. (Lib)