Usa: inviato per il clima Kerry rimarrà in carica almeno fino alla Cop28 di novembre

- L'inviato presidenziale per il clima degli Stati Uniti, John Kerry, ha dichiarato nel corso di una intervista al quotidiano "Boston Globe" di aver comunicato al presidente Joe Biden l'intenzione di mantenere il proprio incarico almeno sino al vertice sul clima delle Nazioni Unite (Cop28) in programma a novembre. "Ci sono sufficienti questioni aperte da farmi ritenere inappropriato abbandonare in questo momento", ha dichiarato Kerry. L'inviato ha espresso l'ambizione di poter "rende la Cop ancora più importante in termini di sollecitare ulteriore ambizione" nelle politiche climatiche e di transizione energetica globali. "Il mio obiettivo principale per questa Cop è di accelerare i ritmi, così da uscirne con un forte impulso alla riduzione delle emissioni e alla finanza (verde)", ha affermato il funzionario. (Was)