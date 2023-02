Sicurezza: Lollobrigida, pene più alte contro la violenza politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, è preoccupato che si torni agli anni Settanta: "Primo - spiega in un'intervista al "Messaggero" -: hi commette violenza, da qualunque parte provenga, non troverà mai giustificazione da parte di questo governo. E questo deve essere chiaro. La mia generazione ha ancora la memoria storica di quanto successe alla fine degli anni '60 quando si è sottovalutato l'emergere di certi fenomeni". "Ora purtroppo - continua il ministro - questa memoria storica si sta perdendo. Credo che, se c'è la volontà, il Parlamento potrebbe affrontare la questione, magari aggravando le pene per le aggressioni ai danni di studenti o sospensioni più lunghe per chi reitera certi reati. Qui abbiamo minacce ai parlamentari, auto dei nostri diplomatici incendiate, terroristi in assemblee ai centri sociali. La violenza politica, da qualunque parte provenga, va cancellata", ha concluso Lollobrigida.(Res)