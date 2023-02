Ucraina: Lollobrigida, l'obiettivo è una pace giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È passato un anno dall'invasione russa dell'Ucraina, mentre si cerca un negoziato di pace si comincia a pensare anche alla ricostruzione. Il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in una intervista al "Messaggero" spiega che "L'Italia e le altre nazioni occidentali hanno sempre avuto una posizione netta e fino a che c'è la guerra in corso l'obiettivo è la fine del conflitto con una pace giusta che consenta agli ucraini di autodeterminarsi come popolo, secondo le regole democratiche". E poi "l'Italia, grazie alla sua ritrovata credibilità sul piano internazionale, si è guadagnata la possibilità di poter partecipare, anche con le sue aziende partecipate e private, ad una ripresa efficace che riporti l'Ucraina ad un sistema funzionale". Sul fronte dell'agricoltura, "bisogna garantire l'export del grano, modernizzare il sistema agricolo ed evitare l'abbandono del territorio". L'agricoltura è un mestiere che si tramanda di padre in figlio, con molti uomini impegnati al fronte a fare i soldati oppure sfollati, il rischio che si interrompa questa tradizione è reale". (segue) (Res)