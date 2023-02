Ucraina: Lollobrigida, l'obiettivo è una pace giusta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio di Meloni a Kiev è stato preceduto dalle frasi di Berlusconi su Zelensky: "Meloni non va a Kiev per chiarire le posizioni del governo, perché da parte di Usa, Inghilterra, Germania e degli altri partner internazionali non c'è alcun dubbio in merito. Ci sono state delle dichiarazioni che potevano far percepire delle problematiche che però non ci sono, visto che non si sono concretizzate in atti. Si tratta di esternazioni, opinioni, commenti". Quindi caso chiuso: "Ripeto, per il governo parlano gli atti. Sarebbe stato molto più grave se fosse stato il contrario: dichiarazioni a favore e votazioni contrarie. In ogni caso ci sono cose sulle quali Fd'I discute e altre su cui non discute. Tra queste c'è il fatto di essere al fianco dell'Occidente e della coesione in questa vicenda". "E' uno dei nostri paletti, - conclude Lollobrigida - uno dei punti principali del programma del centrodestra, che al contrario di quello delle sinistre, è unitario. Discuterlo porterebbe a conseguenze che non ci saranno, perché nessun atto fa pensare ad un ripensamento". (Res)