- “Un saluto caloroso a Bonaccini a cui faccio i complimenti e ringrazio per il confronto alto e rispettoso. Grazie anche a Cuperlo e De Micheli, ma anche a tutti i loro sostenitori perché domani lavoreremo insieme per interesse del partito e del Paese per l’unità”. Lo ha detto Elly Schlein, neo segretaria del Pd, dal suo comitato elettorale in zona Testaccio a Roma. (Rin)