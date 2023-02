© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ un mandato chiaro a cambiare davvero”. Lo ha detto Elly Schlein, neo segretaria del Pd, dal suo comitato elettorale in zona Testaccio a Roma. “Volti, metodo e visione. Con una linea chiara che metta al centro il contrasto ad ogni forma di disuguaglianza, contro la precarietà, per un lavoro dignitoso, per affrontare con la massima urgenza l’emergenza climatica”, ha aggiunto. (Rin)