Usa: origine Covid, Democratici "non interamente sorpresi" da conclusioni dipartimento Energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato democratico Seth Molten ha dichiarato ieri che il Partito democratico statunitense "non è interamente sorpreso" dalla conclusione del dipartimento dell'Energia sull'origine del Covid-19 in un laboratorio cinese. "I cinesi hanno gestito male il Covid a ogni passo, stanno tentando di spazzarlo sotto il tappeto assieme a una strategia 'zero covid' che è stata un fallimento completo", ha dichiarato il democratico durante una intervista all'emittente "Cnn". "Decine di migliaia, centinaia di migliaia di cinesi sono morti come conseguenza della cattiva gestione di questa pandemia da parte del Partito comunista cinese", ha accusato Molten, secondo cui "scoprire che l'intera vicenda ha avuto origine da un caso di malagestione, voglio dire... Dobbiamo stabilire se sia davvero così, ma se lo fosse non lo troverei per niente strano", ha detto il deputato. (segue) (Was)