Usa: origine Covid, Democratici "non interamente sorpresi" da conclusioni dipartimento Energia (3)

- Ed è proprio con la valutazione dell’Fbi che collima la conclusione del dipartimento dell’Energia: proprio l’agenzia investigativa federale aveva già espresso “moderata fiducia” in merito alla tesi sull’origine antropica del Covid-19. Secondo il “Wall Street Journal”, altre “due agenzie” di intelligence – inclusa la Central Intelligence Agency (Cia) – hanno invece evitato di assumere una posizione in merito alla spinosa questione dell’origine della pandemia. La comunità d’intelligence statunitense tende invece a escludere l’ipotesi secondo cui il Covid-19 avrebbe avuto origine da un programma cinese per lo sviluppo di armi biologiche. Tuttavia, anche la teoria della fuga accidentale da un laboratorio resta spinosa nell’ambito del dibattito politico e scientifico, dove tale possibilità è stata a lungo screditata in favore della teoria del “salto di specie” e dell’origine naturale del virus. (Was)